Коньков — о назначении Сушко: «Все будет определять результат»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал назначение белорусского функционера Сергея Сушко на пост генерального директора клуба.

«Собрался Совет директоров руководства «Динамо», они рассматривали всех возможных кандидатов. Неужели в российском хоккее не нашлось тех персон, которые готовы были возглавить «Динамо»? Клуб ищет специалистов на стороне. Ни в коем случае не умаляя достоинств Сушко, это шанс для него проявить себя, посмотрим, как и во что это выльется. Все будет определять результат. Должен быть какой-то план: может, Кубок Гагарина в течение нескольких лет или в следующем сезоне», — цитирует Metaratings.ru Конькова.

Последние два сезона Сушко являлся руководителем минского «Динамо» и возглавлял совет директоров клубов — участников Федерации хоккея Белоруссии. В это же время входил в совет директоров КХЛ.