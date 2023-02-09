Коньков считает, что серия поражений ЦСКА может растянуться на три матча

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, как может развиваться сценарий сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА.

«Ситуация равнозначная. Обеим командам нужны очки. Свою роль сыграет дисциплина. ЦСКА достаточно хорошо играет в нападении. Они забили пять «Барысу», но пропустили шесть. Потом, в матче с «Салаватом» забили один, но пропустили два. «Авангард» тоже не сдается, хотя и проиграл «Амуру» дважды подряд. Ближе к плей-офф команды выходят на свой пик. Все шероховатости сходят на нет. Важно то, кто ошибется и как проявят себя лидеры. Мне думается, что «Авангард» у себя дома должен играть раскрепощеннее. У ЦСКА же серия из поражений может растянуться на три матча», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает третью строчку в Западной Конференции КХЛ, набрав 82 очка в 60 играх. Лидирует — СКА (93 очка в 61 матче).