0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

Коньков считает, что серия поражений ЦСКА может растянуться на три матча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, как может развиваться сценарий сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и ЦСКА.

«Ситуация равнозначная. Обеим командам нужны очки. Свою роль сыграет дисциплина. ЦСКА достаточно хорошо играет в нападении. Они забили пять «Барысу», но пропустили шесть. Потом, в матче с «Салаватом» забили один, но пропустили два. «Авангард» тоже не сдается, хотя и проиграл «Амуру» дважды подряд. Ближе к плей-офф команды выходят на свой пик. Все шероховатости сходят на нет. Важно то, кто ошибется и как проявят себя лидеры. Мне думается, что «Авангард» у себя дома должен играть раскрепощеннее. У ЦСКА же серия из поражений может растянуться на три матча», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает третью строчку в Западной Конференции КХЛ, набрав 82 очка в 60 играх. Лидирует — СКА (93 очка в 61 матче).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-seriya-iz-porazhenij-u-tsska-mozhet-rastyanut-sya-na-tri-matcha/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Металлурге» заявили, что не будут подписывать игроков на зарплаты в 90-100 миллионов

Болельщик «Сибири» высказался о запрете фанатам скандировать «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна России