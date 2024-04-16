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Сегодня, 19:40

Коньков считает «Локомотив» фаворитом финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

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Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков высказался о финальной серии Кубка Гагарина между ярославским клубом и «Металлургом».

Первая игра состоится 18 апреля в Магнитогорске.

«Для меня «Локомотив» в данной серии будет являться фаворитом, но я всегда говорил и говорю, что команды, которые доходят до финала — победители с хорошо организованной игрой. И «Магнитка» в этом плане мне очень импонирует. Несмотря на то, что команда провела семиматчевую серию в полуфинале, я считаю, что она достойно сможет оказать сопротивление. Шансы у «Магнитки» очень высоки. Если «Локомотив» недооценит соперника, то, уверен, что «Магнитка» этим воспользуется. Игровой тонус в первой игре, наверное, будет повыше у Магнитогорска», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3, а «Локомотив» всухую победил «Трактор» (4-0).

Источник: Metaratings.ru
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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