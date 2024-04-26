Сегодня, 11:55
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал прогресс вратаря Ильи Набокова в сезоне-2023/24.
— Чем объясните прогресс Ильи Набокова?
— Прогресс в том, что у нас два хороших тренера вратарей: Клемен Мохорич и Александр Судницин, который перешел на тренерскую работу. Плюс был секретный ингредиент, который я пока разглашать не хочу. Он Илье сильно помог.
— Это Василий Кошечкин?
— Нет. Василий тоже приходил, общался с ним, но я говорю о другом.