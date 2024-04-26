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Сегодня, 11:55

Гомоляко — о прогрессе Набокова: «Был секретный ингредиент, который пока разглашать не хочу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал прогресс вратаря Ильи Набокова в сезоне-2023/24.

— Чем объясните прогресс Ильи Набокова?

— Прогресс в том, что у нас два хороших тренера вратарей: Клемен Мохорич и Александр Судницин, который перешел на тренерскую работу. Плюс был секретный ингредиент, который я пока разглашать не хочу. Он Илье сильно помог.

— Это Василий Кошечкин?

— Нет. Василий тоже приходил, общался с ним, но я говорю о другом.

Андрей Разин привел &laquo;Металлург&raquo; к&nbsp;победе в&nbsp;Кубке Гагарина. «Путь тернистый. Было много разговоров. Но я знал Разина». Гомоляко — о чемпионстве «Магнитки»

ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
Сергей Гомоляко
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