Гомоляко — о прогрессе Набокова: «Был секретный ингредиент, который пока разглашать не хочу»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал прогресс вратаря Ильи Набокова в сезоне-2023/24.

— Чем объясните прогресс Ильи Набокова?

— Прогресс в том, что у нас два хороших тренера вратарей: Клемен Мохорич и Александр Судницин, который перешел на тренерскую работу. Плюс был секретный ингредиент, который я пока разглашать не хочу. Он Илье сильно помог.

— Это Василий Кошечкин?

— Нет. Василий тоже приходил, общался с ним, но я говорю о другом.