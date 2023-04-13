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13 апреля, 22:37

Коньков заявил, что Григоренко и Окулов сыграли серию ЦСКА — СКА на высочайшем уровне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, за счет чего, по его мнению, ЦСКА сумел переиграть СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-2.

«Я думаю, что быстрая шайба в начале игры сыграла свою роль. Питерцам комфортнее играть, когда они ведут в счете. Во всей серии СКА лучше начинал игру, а тут получилась обратная ситуация. Вышло так, что СКА пришлось догонять и раскрываться. ЦСКА же заманил петербуржцев в свою игру и спокойно играл на контратаках. Москвичи нашли огрехи в обороне соперника и смогли реализовать свои моменты. Хочется отметить то, насколько терпеливо и грамотно они сыграли в обороне, а также мастерски использовали свои моменты. Григоренко и Окулов сыграли серию на высочайшем уровне, а вся остальная команда поддержала их настрой. Петербуржцам было тяжело, они вчера создали не более пяти моментов, которые могли бы привести ко взятию ворот. Очень тяжелым был вход в зону. Быстрый пропущенный гол стал для них холодным душем», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В финале Кубка Гагарина встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Первый матч заключительной серии стартует 17 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-grigorenko-i-okulov-sy-grali-seriyu-na-vy-sochajshem-urovne-ostal-naya-komanda-podderzhala-ih-nastroj/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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