Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал во время теракта в «Крокусе»

Российские игроки поддержали юного хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее мама восьмилетнего мальчика сообщила, что его сбила машина во время теракта. У Ильи были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук пришел к юному хоккеисту в палату и подарил свой игровой свитер с клюшкой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пожелал мальчику здоровья.

«Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья. Ты настоящий мужчина. Всё будет хорошо. Летом буду в Москве можем сходить на какой-нибудь хоккейный матч. Если тебе что-то нужно, то ты всегда можешь обратиться ко мне, всегда тебе помогу. Знаю, что ты занимаешься хоккеем. Ты станешь крутым хоккеистом. Ты обязательно выздоровеешь», — сказал игрок «Пингвинз».

Ранее поддержку выразил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Также мальчика поддержали капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, защитник «Динамо» Андрей Миронов, нападающие ЦСКА Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов и Тахир Мингачев и защитник армейцев Ярослав Дыбленко.