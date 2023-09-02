Кожевников назвал хоккей более открытым для болельщиков видом спорта, чем футбол

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что хоккеисты ближе к народу, чем футболисты.

«Хоккей — более открытый вид спорта для болельщиков и журналистов, чем футбол. Это связано с руководством видов спорта. В хоккее, значит, относятся к прессе нормально. Футболисты же более великие, у них денег побольше! Как-то им надо себя охранять. Футболисты закрываются, но получается только хуже, бывают оскорбления журналистов. Хоккеисты ближе к народу, они попроще», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Кожевников выигрывал Олимпийские игры в составе сборной СССР в 1984 и в 1988 годах, а также становился чемпионом мира в 1982-м.