Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:23

Козлов: «Если бы «Салават» чуть-чуть сбавил обороты, то у нас были бы проблемы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Витязем» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошее движение. Понравилось то, что у нас была хорошая концентрация и самоотдача все шестьдесят минут. «Витязь» весь матч играл агрессивно. Если бы мы чуть-чуть сбавили обороты, то у нас были бы проблемы. Наши ребята играли четко по заданию, выполнили установку.

Три выхода «1 в 0» на наши ворота? Эти моменты не связаны с потерей концентрации. У нас была немного рискованная игра в атаке. Мы стараемся не бить по рукам ребятам, когда они импровизируют, но очень важно, чтобы они понимали, где они начинают делать рискованные обводки, и в какое время матча.

Основная причина слабой реализации большинства? Большинство у нас пока не работает. Моменты есть. Где-то наши игроки очень сильно хотят забить, где-то немножко передерживают шайбу, стараясь найти более лучший вариант для продолжения атаки. Мы должны больше работать над большинством, а также верить в себя, в систему», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

Уфимский клуб набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 31 очком занимает последнее место в Западной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/05/524195.html
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Посол Израиля назвал возможным режим прекращения огня с ХАМАС
Американский конгрессмен упрекнул США в больших тратах на Украину
Британия анонсировала санкции против поставщиков военного оборудования в РФ
Минфин США указал на ответственность США за возможное поражение Украины
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Игнатьев: «У нас есть Ип, который решил исход игры с «Сочи» в нашу пользу»