Козлов: «Если бы «Салават» чуть-чуть сбавил обороты, то у нас были бы проблемы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Витязем» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошее движение. Понравилось то, что у нас была хорошая концентрация и самоотдача все шестьдесят минут. «Витязь» весь матч играл агрессивно. Если бы мы чуть-чуть сбавили обороты, то у нас были бы проблемы. Наши ребята играли четко по заданию, выполнили установку.

Три выхода «1 в 0» на наши ворота? Эти моменты не связаны с потерей концентрации. У нас была немного рискованная игра в атаке. Мы стараемся не бить по рукам ребятам, когда они импровизируют, но очень важно, чтобы они понимали, где они начинают делать рискованные обводки, и в какое время матча.

Основная причина слабой реализации большинства? Большинство у нас пока не работает. Моменты есть. Где-то наши игроки очень сильно хотят забить, где-то немножко передерживают шайбу, стараясь найти более лучший вариант для продолжения атаки. Мы должны больше работать над большинством, а также верить в себя, в систему», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.

Уфимский клуб набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 31 очком занимает последнее место в Западной конференции.