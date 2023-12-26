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Сегодня, 01:49

Козлов — о победе над ЦСКА: «Ребята понимали, что за счет самоотдачи и самопожертвования у нас есть шанс выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ).

«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошее движение, контроль шайбы. Забили быстрый гол в большинстве. Затем у нас еще были возможности для игры в большинстве, но не получилось. На мой взгляд, мы слишком вальяжно играли. После этого ЦСКА добавил, у нас стали возникать сложности. В концовке матча получилась драма, где мы верили, боролись, сравняли счет и выиграли в овертайме.

Все это показывает характер, волю, уверенность в себе. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые в третьем периоде, когда мы пошли отыгрываться, гнали нас вперед. Александр Самонов держал нас в игре, сделал пару ключевых сэйвов. Очень тяжелая и приятная для нас победа над очень хорошей командой.

Обошлось ли с Алалыкиным после броска в ногу? Да, он доиграл. То же самое можно сказать и о Сучкове. Было очень много блокированных бросков, как от защитников, так и от нападающих. Ребята платили цену, понимали, что за счет самоотдачи и самопожертвования у нас есть шанс обыграть ЦСКА", — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы идут на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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