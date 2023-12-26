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Сегодня, 02:51

Коледов — о матче с ЦСКА: «Хорошая победа, достойная плей-офф»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ).

— Хорошо начали, было много большинства, — приводит слова Коледова официальный сайт клуба. — Нужно было реализовывать свои моменты в первом периоде, тогда может было бы чуть полегче. Во втором периоде немного просели, пропустили ненужные шайбы, но матчи с ЦСКА всегда тяжелые. Рад, что команда так сыграла, все полностью выложились, ловили на себя шайбы, много моментов выстояли в меньшинстве. Хорошая победа, достойная плей-офф.

— Каково вам забить в 500-м матче в регулярках?

— Оказался в нужном месте в нужное время. Ребята все сделали, шайба удачно отскочила. Конечно, приятно забить, только позитивные эмоции.

— Когда видите пустой угол и бросаете с кистей, можно ли сказать, что время немного замедляется?

— Когда видишь пустой угол, боишься не попасть в него (смеется). Когда бросаешь из борьбы, понимаешь, что бросаешь на удачу, а тут видишь угол, в который нужно попасть. Если бы не попал, было бы стыдно (улыбается).

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы идут на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/pavel-koledov-khoroshaya-pobeda-dostoynaya-pley-off/
Павел Коледов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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