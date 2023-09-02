Козлов — о победе «Салавата Юлаева»: «Ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу команды над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2).

«Мы хорошо начали, повели в счете. В третьем периоде хорошо сработало большинство, но затем «Барыс» пошел отыгрываться. Мы немного упустили нить игры, но ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка», — приводит пресс-служба клуба слова Козлова.

Также он объяснил, с чем было связано большое количество удалений в этой игре.

«Думаю, это эмоции первого матча, тем более играли в гостях. Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа», — добавил тренер.

«Салават Юлаев» на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка. 2 сентября команда из Уфы на выезде сыграет против «Автомобилиста». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.