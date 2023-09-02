Прохоркин: «Невозможно набрать оптимальную форму, когда ты тренируешься один»

Прохоркин заявил, что в этом году у него была самая бестолковая предсезонка в карьере

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин оценил свою игру в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

«Много сумбура было в игре, много удалений, которые нас чуть подкосили. Видно, что желание было у всех, но довести до ума не можем. Видели, как я пару раз пытался убежать «в ноль»? Это многое говорит о моем физическом состоянии. Я один тренировался, два дня назад только вратаря впервые за месяц увидел на тренировке. Невозможно набрать оптимальную форму, когда ты один. Пару-тройку игр, думаю, буду уставать быстрее, чем обычно, а затем приду в норму», — приводит слова Прозоркина сайт КХЛ.

Также 29-летний хоккеист заявил, что это была самая бестолковая предсезонка в его карьере.

«Это самая бестолковая предсезонка в моей карьере. Пройти один цикл и уехать домой, и заниматься одному... Это очень-очень сложно, как можно вообще одному тренироваться? Не от кого даже пас получить. Был заряжен сегодня? Мне есть, что доказывать. Пропустил почти целый сезон, соскучился по хоккею, я готов играть, у меня есть азарт и желание», — сказал Прохоркин.

Прохоркин 30 августа стал игроком «Сибири», подписав контракт до 30 апреля 2024 года. «СЭ» сообщал, что его зарплата составит 50 миллионов рублей в год.

«Сибирь» следующий матч проведет 4 сентября против «Барыса».