Козлов: «Не скажу, что «Салават» сегодня играл хорошо. Было очень много несвойственных нам ошибок»

6 сентября, 23:12
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:2).
«Не скажу, что мы сегодня играли хорошо. Было очень много несвойственных нам ошибок, очень много потерь, очень много брака в передачах и контроле шайбы. Но ребята молодцы, что нашли путь к победе. Наша игра может быть лучше. И должна быть лучше», — приводит пресс-служба тольяттинского клуба слова Козлова.
Также он поделился мнением о возвращении «Лады» в КХЛ.
«Рад возвращению «Лады» в КХЛ, Тольятти — хоккейный город. Люди очень сильно любят хоккей, постоянно полные трибуны. В то время, когда я играл здесь, всегда были аншлаги и город жил хоккеем. Для меня это родительский дом, приезжаю сюда с теплыми чувствами и воспоминаниями. Огромный плюс для КХЛ, что «Лада» вернулась!» — добавил тренер.
«Салават Юлаев» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка. «Лада» расположилась на последней строчке (0). 9 сентября тольяттинская команда сыграет против «Амура», а клуб из Уфы 11 числа встретится с «Металлургом».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|7.09
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -