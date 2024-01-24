Козырев назвал причины поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня уступили в том, что игра, которую мы показываем — комбинационная — у нас не получилась. Это связано с тем, что было много брака. Не шли передачи, было много неточностей. В связи с этим нам не удалось контролировать игру, контролировать шайбу», — цитирует официальный сайт лиги Козырева.

«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».