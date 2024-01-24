Кравец — о матче с «Северсталью»: «Для нас это очень важная победа»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Для нас очень важная победа после не очень удачной игры в нападении в Ярославле — наверное, худшей за последнее время. Ребята проявили характер, мужество, скорость и мастерство. Мы старались играть практически в одно касание, на игрока, который открывается вперед. Получилось это все со скоростью, с мастерством и, конечно же, завершением. Наши голы были забиты в хороших комбинациях, на хорошей скорости», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».