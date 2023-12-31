Козырев — о поражении от ЦСКА: «Северстали» не хватило свежести в завершении»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

— Увы, не смогли порадовать наших болельщиков в последней игре уходящего года, — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ. — В начале у нас было много неточностей, как результат — проблемы с выходом из зоны, с преодолением прессинга. Мы эти аспекты выровняли и в концовке нам не хватило именно свежести.

— Команда смотрелась достойно. После счета 2:1 казалось, что «Северсталь» может вернуться в игру. Чего не хватило? Именно свежести?

— Вы же видели, что мы создавали моменты. Их было достаточно, и чтобы сравнять счет, и чтобы выиграть. На мой взгляд, не хватило именно свежести в завершении.

— Во втором периоде было три удаления подряд. В третьем команда не удалялась. В перерыве сделали на это особый упор?

— Как раз эти удаления и забрали много сил. Получилось, что в тот момент, когда не надо удаляться, мы весь бензин израсходовали.

— Сезон продолжается, но год заканчивается. В чем, как вы считаете вам еще надо прибавлять, а что вам удалось сделать? Свое ли место занимает команда?

— Мы играем в хоккей. Всегда хочется быть повыше. Мы много игр, в которых могли бы брать очки, упустили. Это опять же фактор молодости. Многие ребята впервые зашли в эту лигу. Этот путь тоже надо пройти. Они вырастут впоследствии в хороших игроков. Они и сейчас хорошие игроки.

ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Армейцы с 50 очками в 45 играх занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» расположилась на строчку ниже, набрав 47 очков.