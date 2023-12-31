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Сегодня, 03:24

Ротенберг — о победе над «Автомобилистом»: «Мы понимали важность этой игры в такой прекрасный вечер»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:0).

«Мы понимали важность этой игры в такой прекрасный вечер, надо было показать лучшую игру нашим болельщикам, мы провели год на высоком уровне. Ребята молодцы, выполнили игровое задание, да, второй период был не лучшим, и нам есть что улучшить. Каждый день работы с командой — праздник для меня, это сильные и талантливые ребята, с ними интересно работать. Каждая победа СКА далась тяжело, я благодарен всем, кто помогает нам.

Мы своих пацанов не бросаем, Швец-Роговой вносит огромный вклад за счет своей дисциплины, трудолюбия, он важный игрок для нашей системы. Он не падал духом, мы делали все возможное, чтобы он вернулся — доктора молодцы, он молодец. За счет силы духа, русского характера он вернулся на самый высокий уровень. Желаю здоровья и только побед, а играть он может еще лучше", — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА завершил 2023 год на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Петербуржцы набрали 61 очко за 45 матчей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
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