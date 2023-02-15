Красиков объяснил, почему «Спартак» проиграл «Динамо» в КХЛ

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Причина поражения в том, что мы пропустили на одну больше, чем забросили. Вероятно, недовыполнили тренерскую установку. Соперник был немного лучше. Мы очень хотели победить. Все понимают ситуацию, что надо бороться за каждое очко, чтобы выходить в плей-офф. Команда старалась, билась, но соперник дважды реализовал свое большинство. Нам надо меньше удаляться. Исполнители у «Динамо» есть, и они реализовали свои моменты. Да, можно сетовать на рикошеты, клюшки, подставления, но это все отговорки в пользу бедных. «Динамо» было чуть лучше.

Послезавтра будем брать реванш. Постараемся выглядеть лучше соперника. Главное, чтобы это вылилось в результат на табло. Если будем лучше в нюансах, выводить шайбу из зоны, не ошибаться в передачах и не делать глупых обрезов, то все будет отлично. Нам самим нужно лезть на пятак, создавать моменты, то забьем много голов и выиграем. Нужно делать все, что от нас просят тренеры, и все будет хорошо. Хоккей — простая игра. Если мы будем выполнять требования наших наставников, то будем выигрывать. А мы этого, к сожалению, не делаем», — цитирует «РБ Спорт» Красикова.

«Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции — 82 очка. «Спартак» остался на 9-й строчке — 60 очков.