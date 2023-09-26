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Сегодня, 00:46

Кравец — о голе «Авангарда» в свои ворота: «Такое, может быть, один раз за сезон бывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:5).
«Счет выглядит большим, но я считаю, что по игре он мог быть и другим. Очень хороший первый период с нашей стороны, практически все время мы опережали соперника, делали движения вперед, не теряли шайбу. Во втором периоде мы почему-то решили бросать ее к себе в зону, терять ее в зоне. Командные действия были хорошие, но много брака и невыполнения игрового задания. Третий период — два неожиданных гола, когда мы сами себе забиваем, и глупая ошибка в большинстве. Такой гол, может быть, один раз за сезон бывает», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.

Семен Чистяков. Курьез сезона в матче КХЛ! Защитник «Авангарда» забил в свои ворота через всю площадку

«Автомобилист» набрал 14 очков в 11 матчах и идет на третьем месте на «Востоке». «Авангард» занимает шестую строчку (11 очков в 9 играх).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
Михаил Кравец
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