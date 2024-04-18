Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:50

Крикунов назвал травму вратаря Фукале определяющим фактором поражения «Трактора»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и Суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал определяющий фактор поражения «Трактора».

«Что удивляться, в «Тракторе» основная линия, которая принесла победы, это как раз очень хорошая игра вратаря. А тут он выбыл, и вот такой результат», — заявил Крикунов.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл все четыре матча с «Локомотивом» (0-4).

Полностью интервью Крикунова читайте на сайте «СЭ»

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Владимир Крикунов
Зак Фукале
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина-2024
Польша сыграет на Евро в группе с Францией, Нидерландами и Австрией
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Никита Михайлис: «У «Металлурга» большое желание выиграть Кубок Гагарина»

Крикунов оценил момент с нанесением травмы Шалуновым голкиперу Фукале