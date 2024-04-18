Крикунов оценил момент с нанесением травмы Шалуновым голкиперу Фукале

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал момент с травмой Фукале в серии «Локомотив» — «Трактор».

— Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение. Я вообще думал сначала, что там никакой травмы нет, но так бывает, — сказал Крикунов.

28-летний канадец получил травму после неудачного столкновения во втором периоде при счете 1:2 в пользу ярославцев.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Трактор» проиграл все четыре матча с «Локомотивом» (0-4).