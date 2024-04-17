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Сегодня, 21:17

Никита Михайлис: «У «Металлурга» большое желание выиграть Кубок Гагарина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» и сборной Казахстана Никита Михайлис высказался о выходе магнитогорской команды в финал плей-офф КХЛ.

«Мы прошли в финал за счет контроля шайбы, бросков, умения играть в свой хоккей. При этом в проигранных матчах серии с «Автомобилистом» пропускали множество контратак. В победных матчах этого уже не допустили. Впереди финальная серия против ярославского «Локомотива». Конечно, у всей команды большое желание выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Михайлиса Meta-ratings.kz.

Соперником «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024 стал «Локомотив». Первый матч серии состоится в Магнитогорске 18 апреля.

Источник: Meta-ratings.kz
Никита Михайлис
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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