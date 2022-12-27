Крикунов считает, что «Торпедо» играет в самый веселый хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какую команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) считает самой веселой.

«В самый интересный хоккей играют «Торпедо» и СКА, остальные поскучнее. Самый веселый — «Торпедо». Игорь Ларионов пришел, видимо, он авторитет для игроков. Все, что он им говорит, они стараются выполнить. У них нет сомнений в том, что им говорит «профессор». Он их не зажимает, а дает возможность играть, поэтому они здорово выступают», — приводит Legalbet слова Крикунова.

Также он поделился мнением о том, на какой результат может претендовать команда из Нижнего Новгорода по итогам сезона.

«Думаю, «Торпедо» будет пятым или четвертым. Но это все сезон, а самое главное начнется в плей-офф, где надо показывать. Шансы «Торпедо» в плей-офф? Смотря, на кого они попадут. Если попадется команда, которая перекроет их веселый хоккей, то могут сразу их остановить. Но один-то раунд они должны пройти», — добавил специалист.

«Торпедо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх.