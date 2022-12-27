«Локомотив» заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым

Сегодня, 13:30
«Локомотив» подписал контракт с нападающим Михаилом Варнаковым, сообщает пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
37-летний форвард не играл в официальных матчах более года после расторжения контракта с «Торпедо» по ходу прошлого сезона.
В сезоне-2021/22 Варнаков провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал 2 голевые передачи.
Варнаков — воспитанник «Торпедо». Также он выступал за петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».