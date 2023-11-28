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Сегодня, 00:12

Кручинин — о матче с «Трактором»: «Третье поражение подряд не добавляет хорошего настроения»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торпедо» Алексей Кручинин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

«Не такие у меня приятные впечатления от матча, как у Виталия Кравцова. Если бы он забил в свои ворота, а не я, был бы больше рад. Не очень приятно. Третье поражение подряд не добавляет хорошего настроения. Расстроился из-за всего — не реализовали свои моменты, пропустили, не смогли сравнять счет, проиграли. Вратарь «Трактора» хорошо сыграл, и мы недорабатывали, раз не смогли забить. Значит, надо с большим желанием пытаться забрасывать эту шайбу.

Всегда приятно возвращаться в Челябинск и увидеться с друзьями. В этом плане только приятные впечатления. Как «Торпедо» выбираться из этой ситуации? Терпеть и работать, другого не дано. Это хороший показатель того, сможем ли мы вместе пройти через трудное время. Все только через работу», — приводит слова Кручинина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» прервал серию из трех поражений и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 36 матчах.

Алексей Кручинин
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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