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Сегодня, 12:39

Кудашов отреагировал на слухи о продлении контракта с «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о том, откуда берутся слухи вокруг продления им контракта с клубом.

«Во-первых, я прекрасно понимаю, что приблизительно у нас может написать пресса, специалисты, критики, заказные статьи в определенный момент о разных ситуациях, происходящих в хоккее. Я знаю не понаслышке нашу лигу, нашу хоккейную общественность, знаю, кто заказывает статьи, через кого заказывают, кто подставные люди. Знаю, кто правду пишет, кто свое мнение говорит.

В иной ситуации пишут люди, которые в чем-то заинтересованы. Было же сказано, что на совете директоров перед плей-офф у меня контракт был одобрен. И я это знал, просто перед плей-офф мы не стали встряхивать ситуацию, добавлять лишних эмоций, лишний раз обсуждать. Поэтому пытались сконцентрироваться на плей-офф. Для меня, например, все было ясно и понятно", — приводит слова Кудашова ТАСС.

«Динамо» заняло первое место в Западной конференции и стало обладателем Кубка континента. В плей-офф московская команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» (0-4).

Источник: https://tass.ru/sport/20442459
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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