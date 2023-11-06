Сегодня, 20:35
«Куньлунь» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Мытищах и завершилась победой череповчан — 4:3 Б.
Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
После 26 матчей «Северсталь» (30 очков) занимает шестое место в Западной конференции. «Куньлунь» (21) идет предпоследним на «Западе» после 30 игр.
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