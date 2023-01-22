«Витязь» в гостях победил «Куньлунь»

«Витязь» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Автором победной шайбы во втором периоде стал нападающий Иван Зинченко.

«Витязь» выиграл третий матч подряд и набрал 60 очков, занимая 6-е место на Западе. «Куньлунь» проиграл три из последних четырех матчей и остается на 10-й строчке (43 очка).

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«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Зинченко — 6 (Гончаров, Волгин), 36:46 — 0:1.

Вратари: Джурасик (58:21 — 59:55) — Дорожко.

Штраф: 49 — 6.

Броски: 33 (10+12+11) — 25 (2+15+8).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

22 января. Мытищи. Арена Мытищи. 852 зрителя.