Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Витязь» в гостях победил «Куньлунь»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Витязь» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Автором победной шайбы во втором периоде стал нападающий Иван Зинченко.

«Витязь» выиграл третий матч подряд и набрал 60 очков, занимая 6-е место на Западе. «Куньлунь» проиграл три из последних четырех матчей и остается на 10-й строчке (43 очка).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Зинченко — 6 (Гончаров, Волгин), 36:46 — 0:1.

Вратари: Джурасик (58:21 — 59:55) — Дорожко.

Штраф: 49 — 6.

Броски: 33 (10+12+11) — 25 (2+15+8).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

22 января. Мытищи. Арена Мытищи. 852 зрителя.

ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

«Нефтехимик» переиграл «Авангард» и вернулся в зону плей-офф