Сегодня, 19:16
«Витязь» в гостях победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
Автором победной шайбы во втором периоде стал нападающий Иван Зинченко.
«Витязь» выиграл третий матч подряд и набрал 60 очков, занимая 6-е место на Западе. «Куньлунь» проиграл три из последних четырех матчей и остается на 10-й строчке (43 очка).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Зинченко — 6 (Гончаров, Волгин), 36:46 — 0:1.
Вратари: Джурасик (58:21 — 59:55) — Дорожко.
Штраф: 49 — 6.
Броски: 33 (10+12+11) — 25 (2+15+8).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
22 января. Мытищи. Арена Мытищи. 852 зрителя.