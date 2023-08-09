Кузнецов назвал доброту главным качеством Зарипова: «Когда он улыбается -тоже хочется улыбаться»

Сегодня, 20:42
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился своими впечатлениями от прощального матча Дениса Зарипова и рассказал о том, что для него значит знакомство с 42-летним форвардом.
«Главное качество Зарипова для меня — доброта. У него глаза добрые, когда он улыбается, мне тоже хочется улыбаться. Он провел большую успешную карьеру, сейчас, после ее завершения, у него открываются новые возможности, время для семьи», — сказал Кузнецов.
Зарипов вместе с Кузнецовым становился чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году.