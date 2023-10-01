Квартальнов — о поражении от «Лады»: «Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:2 ОТ).

«Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра, считаю. Нам не хватило в концовке нам мастерства и хладнокровия. Такие матчи нужно выигрывать. Что с большинством? Согласен, что, возможно, стоит поменять игроков. В одном звене что-то «клюет» в другом — вообще ничего. Мы работаем, разговариваем, показываем, рассказываем, но пока это просто пустота. Я уже много раз говорил, что двух-трех голов в большинстве нам как раз и не хватает. Алексей Колосов получил четыре матча — и мы их с ним проиграли. Нужно было что-то поменять. У Боуи микротравма, он сегодня не катался с командой», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» с 17 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Динамо» с 10 очками — на 10-й строчке Запада.