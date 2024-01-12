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Сегодня, 00:21

Квартальнов — о поражении от «Торпедо»: «Отдать игру за первые полторы минуты — это что-то»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Торпедо» (0:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Минчане пропустили две шайбы на первых минутах матча.

«Очень разочарован игрой. Отдать матч за первые полторы минуты — это что-то. Если смотреть на счёт, наверное, нас должны были просто порвать. Но я этого сказать не могу. Нас никто не возил в этом матче. Нельзя начинать игры с 0:2», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» набрало 61 очко в 49 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Динамо» находится восьмой строчке с 47 баллами.

Источник: КХЛ
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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