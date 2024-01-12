Квартальнов — о поражении от «Торпедо»: «Отдать игру за первые полторы минуты — это что-то»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Торпедо» (0:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Минчане пропустили две шайбы на первых минутах матча.

«Очень разочарован игрой. Отдать матч за первые полторы минуты — это что-то. Если смотреть на счёт, наверное, нас должны были просто порвать. Но я этого сказать не могу. Нас никто не возил в этом матче. Нельзя начинать игры с 0:2», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» набрало 61 очко в 49 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Динамо» находится восьмой строчке с 47 баллами.