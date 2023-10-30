30 октября «Лада» сыграет в Тольятти против «Адмирала» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на территории «Лада Арена» в понедельник. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лада» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

На официальном сайте КХЛ пройдет видеотрансляция матча «Лада» — «Адмирал». Смотреть прямой эфир игры также можно будет с помощью сервиса «Кинопоиск». Начало — 17.50 мск.

Клуб из Тольятти лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. Команда из Владивостока с 15 баллами располагается на последней, 12-й строчке «Востока».

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