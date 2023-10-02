«Лада» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 2 октбяря

«Лада» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 2 октября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лада» — «Салават Юлаев» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 17.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке.

Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «БСТ». Начало эфира — 17.50.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика