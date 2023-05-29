«Лада» заключила контракт с нападающим Владимировым

«Лада» заключила двусторонний контракт с нападающим Николаем Владимировым, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Владимиров — воспитанник тольяттинского хоккея. В сезоне-2022/23 он выступал в ВХЛ за «Рубин» и набрал 9 (2+7) очков в 31 матче регулярного чемпионата. По ходу сезона форвард перешел в «Рязань-ВДВ», где в 16 матчах регулярки забросил 3 шайбы.

В 2022 году Владимиров стал обладателем Кубка Петрова в составе тюменского «Рубина».