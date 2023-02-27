0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

«Ладу-Арену» приведут в соответствие со стандартами ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в августе 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что инфраструктуру «Лады-Арены» приведут в соответствие с требованиями технического регламента ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в августе.

«В целях приведения «Лады-Арены» в соответствие с требованиями технического регламента КХЛ и выполнения клубом условий допуска к чемпионату, установленных правовым регламентом КХЛ, правительством Самарской области принято решение о выделении в 2023 году дополнительных средств областного бюджета на приобретение травмобезопасного хоккейного борта с защитным ограждением из акрила, спортивного освещения, машины для уборки и заливки льда, дооснащения системы «Видеогол» и прочие мероприятия. Мероприятия по приведению спортивного объекта в соответствие требованиям технического регламента КХЛ будут завершены в августе 2023 года», — приводит слова приводит слова Рогожинской ТАСС.

1 ноября 2022 года «Лада» отправила официальную заявку на вступление в лигу. Ее рассмотрят на заседании совета директоров КХЛ в конце марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17151071
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Обсудить
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александров заявил, что Разин выжимает максимум из «Северстали»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матчей с «Витязем» в плей-офф КХЛ