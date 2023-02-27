«Ладу-Арену» приведут в соответствие со стандартами ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в августе 2023 года

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что инфраструктуру «Лады-Арены» приведут в соответствие с требованиями технического регламента ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в августе.

«В целях приведения «Лады-Арены» в соответствие с требованиями технического регламента КХЛ и выполнения клубом условий допуска к чемпионату, установленных правовым регламентом КХЛ, правительством Самарской области принято решение о выделении в 2023 году дополнительных средств областного бюджета на приобретение травмобезопасного хоккейного борта с защитным ограждением из акрила, спортивного освещения, машины для уборки и заливки льда, дооснащения системы «Видеогол» и прочие мероприятия. Мероприятия по приведению спортивного объекта в соответствие требованиям технического регламента КХЛ будут завершены в августе 2023 года», — приводит слова приводит слова Рогожинской ТАСС.

1 ноября 2022 года «Лада» отправила официальную заявку на вступление в лигу. Ее рассмотрят на заседании совета директоров КХЛ в конце марта.