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Сегодня, 16:46

Ларионов объяснил, что помешало «Торпедо» победить в матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, что помешало команде победить в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:4).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Хороший матч, хорошее удержание победного счета. Мы разочарованы поражением, но в целом ребята порадовали своим усилием и стремлением сравнять. К сожалению, не удается никак реализовать то, что создаем, но это процесс, который требует времени. Надеюсь, мы добавим в завершении. Нам нужная вторая и третья линии, которые будут поддерживать тройку Кручинина, Гончарука и Коваленко», — цитирует Ларионова пресс-служба официального сайта «Динамо».

Бело-голубые поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице Запада (34 очка), «Торпедо» занимает 5-е место (29 очков).

Источник: https://dynamo.ru/news/229764-aleksey_kudashov____myi__voobsche_ne__treniruemsya__
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