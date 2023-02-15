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Сегодня, 06:54

Ларионов объяснил, почему концовка матча с «Сибирью» получилась нервной

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сибирью» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Во втором периоде команде было сказано, что маленькие детали решают все. Где-то не добежали, где-то приняли неверное решение. Из-за этого получилась такая нервная концовка, хотя мы этот матч должны были доводить до победы без проблем. Это очередной урок нам. Болевые ощущения роста команды. Перед матчем хоккеистам было сказано, что сегодня мы играем против команды, которая проводит потрясающий сезон. Нас не сильно волновало, какой у «Сибири» стиль, по какой системе они играют, но есть уважение к тренеру Андрею Мартемьянову, создавшему команду, играющую в хоккей, который он ставит. Игра «Торпедо» основана на других принципах, и мы всегда стараемся придерживаться своего стиля. Мы не ранжируем звенья. От каждого игрока требуется свой вклад в игру.

Матчи конкурентов сегодня пересматривать не буду. За ту марафонскую дистанцию, которую мы уже прошли, у нас сложились картина по всем соперникам», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции — 79 очков. «Торпедо» идет на второй строчке в Западной конференции — 87 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/14/509852.html
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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