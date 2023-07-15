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Сегодня, 14:36

Легионеры «Адмирала» пропустят начало тренировочного сбора из-за оформления виз

Руслан Минаев
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Легионера «Адмирала» не присоединятся к клубу в начале тренировочного сбора из-за оформления визовых документов.

В составе клуба из Владивостока выступают трое канадцев: защитник Колби Уильямс, а также нападающие Джованни Фьоре и Тайлер Граовац.

«Все трое иностранных игроков «Адмирала» прибудут на сбор чуть позже, примерно 25 июля. Сейчас идет оформление визовых документов для них», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

Сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября. «Адмирал» первый матч нового сезона сыграет на выезде с ЦСКА.

Источник: ТАСС
Тайлер Граовац
КХЛ
ХК Адмирал
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