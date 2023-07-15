«Лада» заключила пробный контракт с нападающим Сафиным

«Лада» объявила о подписании пробного контракта с нападающим Остапом Сафиным.

Сафин является уроженцем Праги и в столице Чехии делал свои первые шаги в хоккее. С 2017 по 2022 год 24-летний форвард выступал в Северной Америке, а перед этим он был выбран клубом «Эдмонтон» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим номером 115.

В прошлом сезоне Остап вернулся в чешский чемпионат и провел 43 поединка за пражскую «Спарту» в экстралиге, заработав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Также он сыграл 5 матчей за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов за результативность.

Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборную Чехии.