Леонтьев: «Надо забивать первыми, доводить до победы. К сожалению, у «Нефтехимика» пока это не получается»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:8).

«Если посмотреть на статистику, 31 бросок мы сделали по воротам соперника, по нашим воротам — 27. Если посмотреть на счет, то диссонанс какой-то возникает. Великолепно сыграл вратарь соперника. Подтащил в нужные моменты. Мы, сожалению, не реализовали хорошие свои шансы. Очень крупный счет, неприятный счет! Стал ли гол в первой смене ключевым моментом? Даже второй гол не стал таким моментом, потому что следующие два периода практически равная борьба была. Гол за две минуты до конца во втором периоде, наверное, был все-таки переломный. Да, неприятно получать первыми, если ты ведешь игру, контролируешь этот матч, надо забивать первыми, доводить до победы. К сожалению, у нас пока это не получается», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Барыс» с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 3 очками — на 12-й строчке.