Сегодня, 03:05
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (8:0).
«Очень хороший, эмоциональный матч, все три периода. Где-то, может, во втором периоде «Нефтехимик» пошел в атаку, создал моменты. При этом и у нас было достаточно моментов, но не всегда в ворота шайба шла. Много бросков было мимо ворот. А так, в принципе, ребята молодцы. Матч выдали хороший и по энергии, и по самоотдаче. Андрей Шутов здорово сыграл, где надо — оставил команду в игре, вселив уверенность. Первое звено забило пять голов. Они и должны это делать. Ребята молодцы, осваиваются в команде и в Лиге, показывают ту игру, которую мы от них ждем», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Барыс» с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 3 очками — на 12-й строчке.
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