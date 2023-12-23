В субботу, 23 декабря, пройдет 5 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 23 декабря:

13:30. «Сибирь» — «Ак Барс»

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ.

14:00. «Барыс» — «Сочи»

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ.

17:00. «Локомотив» — ЦСКА

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ.

17:00. «Торпедо» — СКА

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ.

17:00. «Нефтехимик» — «Динамо»

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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