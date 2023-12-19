«Северсталь» победила «Локомотив», Пилипенко повторил рекорд Шипачева

«Северсталь» на выезде победила «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

У череповецкого клуба гол во втором периоде забил Кирилл Пилипенко. Форвард забросил 22-ю шайбу в этом сезоне и повторил рекорд Вадима Шипачева.

«Северсталь» набрала 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Клуб из Череповца прервал 3-матчевую победную серию «Локомотива». Ярославцы с 53 очками занимают 3-е место в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Пилипенко — 22 (Иванцов, Ильин), 38:48 — 0:1.

Вратари: Исаев (57:59) — Шугаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (9+10+11) — 16 (6+7+3).

Судьи: Кочетов, Морозов.

19 декабря. Ярославль. Арена-2000. 5911 зрителей.