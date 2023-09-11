«Локомотив» дома сыграет с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» и «Сочи» в понедельник, 11 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи» можно на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало трансляции — в 18.50 по московскому времени. Формальные события матча «Локомотив» — «Сочи» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Ярославля смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «Первый ярославский». Прямая трансляция игры «Локомотив» — «Сочи» начнется в 18.45 по местному времени.

«Локомотив» на старте регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 выиграл два матча при одном поражении: ярославцы уступили «Торпедо» (2:5), обыграли «Трактор» (3:2 ОТ) и СКА (3:2).

«Сочи» проиграл «Северстали» (3:6), «Куньлуню» (0:3) и московскому «Динамо» (0:4). Единственную на данный момент победу южане оформили 6 сентября в Казани, обыграв «Ак Барс» со счетом 3:1.