В «Торнадо» ответили на слова шведки Хассон о том, что после побед ее заставляли пить водку

В «Торнадо» прокомментировали слова бывшего шведского вратаря команды Ким Мартин Хассон о том, что после побед в матчах ее заставляли пить водку.

«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России! Ее слова не соответствуют действительности», — приводит РБК слова пресс-службы клуба.

Ранее Хассон рассказала, что во время выступлений в России ее заставляли пить водку вместе с руководством клуба.

Шведская хоккеистка выступала за подмосковный клуб в сезоне-2011/12. Она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Швеции.

В 2015 году Хассон объявила о завершении карьеры. Причиной стали семейные обстоятельства и отсутствие мотивации.