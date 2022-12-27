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Сегодня, 13:35

В «Торнадо» ответили на слова шведки Хассон о том, что после побед ее заставляли пить водку

Алина Савинова
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В «Торнадо» прокомментировали слова бывшего шведского вратаря команды Ким Мартин Хассон о том, что после побед в матчах ее заставляли пить водку.

«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России! Ее слова не соответствуют действительности», — приводит РБК слова пресс-службы клуба.

Ранее Хассон рассказала, что во время выступлений в России ее заставляли пить водку вместе с руководством клуба.

Шведская хоккеистка выступала за подмосковный клуб в сезоне-2011/12. Она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Швеции.

В 2015 году Хассон объявила о завершении карьеры. Причиной стали семейные обстоятельства и отсутствие мотивации.

Источник: https://sportrbc.ru/news/63aa9ac89a79472145e56e98
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