Лучевников пожелал «Трактору» выхода в финал Кубка Гагарина

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников оценил выступление «Трактора» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Трактор» удивляет? Да, красавцы. Очень приятно за ними смотреть. Я сам из Челябинска и хочу, чтобы они дальше прошли», – цитирует Лучевникова Metaratings.

В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» обыграл в серии «Салават Юлаев» (4-2). Во втором раунде челябинцы победили московское «Динамо» (4-0). В полуфинале команда Алексея Заварухина встретится с победителем пары «Авангард» – «Локомотив» (сейчас 3-3 в серии).