Федотов обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Филадельфию»

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним голкипером. На следующий день Федотов перешел в «Филадельфию».

«Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА и всех, кто поддерживал меня за все это время. Ваша вера и человечность грела и давала мне сил. Я уверен, что у армейцев впереди новые победы и радостные дни впереди. Спасибо за это время, это был хороший и интересный опыт для нас», — написал Федотов в своем Telegram-канале.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.