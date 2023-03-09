Сушинский: «В современной КХЛ отсутствуют звезды, уровень мастерства упал»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил текущий уровень КХЛ.

«В современной КХЛ отсутствуют звезды, поэтому такие плотные матчи в плей-офф. Уровень мастерства значительно упал, на результат влияет игра в неравных составах. Индивидуально мало кто может что-то показать. Это и хорошо, и плохо одновременно.

Хорошо, потому что лига выровнялась, плей-офф стал непредсказуем, любая команда может навязать борьбу первым местам. Плохо, потому что уровень хоккея падает, однотипные атаки, слишком много дополнительного времени требуется, чтобы игры были доиграны», — приводит слова Сушинского Sport24.

Сушинский завершил карьеру в 2013 году. Он трижды был участником Матча всех звезд КХЛ. С 2018о по 2020 год экс-хоккеист был президентом омского «Авангарда».