Мартемьянов рассказал, за счет чего «Сибирь» обыграла ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч. ЦСКА показал свою мощь в атаке. Классная команда. Нам пришлось играть а максимуме, и это радует. Хорошая командная игра. Не могу сказать, что действовали самоотверженно, но в обороне играли правильно. Попросили ребята попроще играть при выходе из зоны — сегодня получилось. Забили важные и нужные голы. Боевой дух чувствовался, команда звенела. Мы побеждаем в московском регионе? Это что же, в Москву надо переезжать? (смеется) Мы ничего не меняли перед этой игрой. Команда поняла какие-то вещи. Прессинг удавался, нападающие в борьбе увереннее смотрелись. Надо развеивать миф о том, что «Сибирь» умеет только в откат играть. Мы и в атаке, на всякий случай, умеем. Тренерский запрос? У нас видеотренер оперативно сработал, он сразу передал на скамейку, что была помеха», — цитирует пресс-служба лиги Мартемьянова.

После 11 матчей ЦСКА набрал 13 очков и занимает 7-е место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с 16-ю очками занимает 3-е место в Восточной конференции.