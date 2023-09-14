Матч Звезд КХЛ 2023 пройдет в Санкт-Петербурге

КХЛ объявила о проведении Матча звезд в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте лиги.

Мероприятие пройдет на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. Арена вмещает 21,5 тысячи зрителей.

Матч звезд ЖХЛ и Кубок Вызова МХЛ пройдет в Туле 2 и 3 декабря.